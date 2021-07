03-07-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Motorrijder en automobilist botsen op de Wismarweg/Stettinweg

Groningen - Op de Stettinweg/ Wismarweg is zaterdagmorgen een motorrijder in botsing gekomen met een automobilist. De toedracht van het ongeval is niet bekend.



De motorrijder kwam daarbij hard ten val. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel onderzocht op verwondingen en vervolgens meegenomen naar het UMCG voor behandeling van zijn onbekende verwondingen. De politie noteerde de gegevens.