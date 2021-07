03-07-2021, Marije Timmer & Annet Vieregge 112Groningen

Buitenbrand in Midwolda snel geblust

Midwolda - Vrijdag op zaterdagnacht om 00:45 uur werden de brandweerlieden van post Finsterwolde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Hoofdweg in Midwolda.

Oud papier had vlam gevat. Brandweer Finsterwolde heeft de brand snel geblust. Nadat het uit was hebben ze het goed nat gemaakt om herhaling te voorkomen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om brandstichting.

