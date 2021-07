02-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Lachgas nu echt aan banden gelegd in Groninger uitgaansleven

Groningen - Het is vanaf dit weekend verboden lachgas te gebruiken in het uitgaansgebied van Groningen. De gemeente wil daarmee de overlast van gebruikers en zwerfafval tegengaan. Zegt Rtvnoord.nl vrijdagmiddag.