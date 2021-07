02-07-2021, Oogtv.nl (Bron) & foto Gemeente Groningen

Corona: Burgemeester schaalt af van Grip4 naar Grip0

Groningen - Na 83 operationele bijeenkomsten en 103 vergaderingen van het Regionaal Beleidsteam, groot en klein, is het RBT van VRGroningen vandaag afgeschaald van GRIP 4 naar 0!

Voorzitter Koen Schuiling is tevreden, dat meldt hij via het Twitter kanaal van de Veiligheidsregio Groningen. Binnen een uur weer opgeschaald. Nu de #GRIP is afgeschaald naar 0 betekent het niet dat ze achterover zitten. In tegendeel. Ze blijven waakzaam vervolgt hij. Nog even en dan genieten de meesten van een welverdiende vakantie. Maar gebruik je gezonde verstand en houd je aan de (geldende) maatregelen zegt Schuiling tot slot.

112Haren