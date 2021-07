02-07-2021, Om.nl Bron

Opnieuw celstraffen geëist voor betaalde seks met minderjarige

Groningen - Vrijdag vervolgde de rechtbank de behandeling van de strafzaken van zeven mannen die worden verdacht van het hebben van betaalde seks met een 15-jarig meisje.

Donderdag eiste de officier tegen vier verdachten gevangenisstraffen van tien, vijftien en dertig maanden. Zojuist heeft de officier tegen drie mannen uit Balk, Drachten en Groningen respectievelijk 18 maanden, 24 maanden en 12 maanden geëist.

Een 62-jarige verdachte uit Balk hoorde vandaag 18 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Zes daarvan zijn voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Naast het hebben van betaalde seks met de minderjarige wordt de man er ook van verdacht heimelijk opnames met een verborgen camera te hebben gemaakt van de daad. Dat rekent het OM hem zwaar aan. Het OM ziet dit als het vervaardigen van kinderporno.

De officier zegt dat de zaak tegen de 34-jarige man uit Drachten anders is dan de andere zaken. In dit geval gaat niet om betaalde seks. Hij kende het meisje en haar familie al lange tijd. “Het betreft desondanks wel een verboden contact tussen een volwassene en een meisje van 15.”. Uiteindelijk wordt hem verweten dat hij gedurende een periode van een jaar meerdere keren ontuchtige handelingen met haar heeft gepleegd. De officier: “Hierdoor stelt verdachte de bevrediging van zijn eigen lustgevoelens boven de belangen van het slachtoffer. Hij doorkruist hierdoor de seksuele ontwikkeling van een minderjarige, terwijl een minderjarige ongestoord hoort te kunnen groeien tot volwassenheid, zeker ook op seksueel vlak. En dan maakt het niet uit of het slachtoffer instemde of zelfs initiatief nam voor de seks. De officier eist 24 maanden gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De zaak tegen een 27-jarige man uit Groningen is de laatste zaak die de rechtbank behandelt. In deze strafzaak draait het om het verwijt dat verdachte als klant het minderjarige meisje heeft ontvangen en seks met haar heeft gehad tegen betaling. De officier: “Uit de verklaring van het meisje blijkt dat deze afspraak niet prettig is verlopen.” De verklaring van de man dat hij wel volledig zou hebben betaald maar alleen haar hand zou hebben aangeraakt vindt de officier ongeloofwaardig. “De nauwkeurige beschrijving die het meisje geeft van de ontuchtige handelingen die verdachte met haar zou hebben gepleegd is wat het OM betreft betrouwbaar. Het OM acht wettig en overtuigend bewijsbaar dat er sprake is geweest van seksueel misbruik tegen betaling.” De eis luidt twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De rechtbank doet in alle zaken uitspraak op 16 juli.