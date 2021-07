02-07-2021, Burgernet

Vermiste Jarno(17) is weer terecht (update)

Groningen - Sinds vrijdagmorgen wordt de 17-jarige Jarno vermist. De politie gaf gelijk een Burgernetoproep uit.

J. is een slanke blanke jongen van 17 jaar met kort krullend zwart haar. Hij is geheel in het donker gekleed en loopt op zwarte slippers. Hij fietst op een grijze fietst en heeft een plastic tas bij zich.

Update vrijdagavond: De vader meldt dat hij terecht is en in Duitsland zat. Meer info ontbreekt verder.