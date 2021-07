02-07-2021, Burgernet

De Wilp: Jarno(17) sinds vrijdagmorgen vermist

De Wilp - Sinds vrijdagmorgen wordt de 17-jarige Jarno vermist vanuit De Wilp. De politie gaf een Burgernetoproep uit.

Rond 13:00 uur was hij nogsteeds weg en werd ook voor Stadskanaal het bericht uitgegeven.



Jarno is een slanke blanke jongen van 17 jaar met kort krullend zwart haar. Hij is geheel in het donker gekleed en loopt op zwarte slippers. Hij fietst op een grijze fietst en heeft een plastic tas bij zich.

Mocht u hemzien of mogelijk meer informatie hebben? Bel dan met de politie via 0900-8844 of bij spoed met 112.

