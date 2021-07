02-07-2021, Oogtv.nl (Bron) & foto Wouter Holsappel

Go Sharing wil in gesprek met UMCG; parkeerplaats bij ziekenhuis was een foutje (update)

Groningen - Hoewel Go Sharing in Groningen geen deelscooters meer mag aanbieden op de openbare weg, stonden de stoepen rond het UMCG vrijdagochtend nog steeds vol met de groene monsters.

Rond het UMCG stonden de stoepen vrijdagochtend echter nog vol met de groene apparaten.

De aanbieder van deelscooters besloot de vergunning te omzeilen. Daarom biedt Go Sharing vanaf 1 juli de scooters aan vanaf eigen parkeerplekken in de Stad. Maar het UMCG hoort daar niet bij. Go Sharing besloot hoogstwaarschijnlijk direct in te grijpen. Een gehuurde bus reed aan het einde van de ochtend het UMCG-terrein op om de deelscooters op te halen.

Update 14:00 uur:

De grote hoeveelheid scooters van Go Sharing, die sinds afgelopen donderdag geparkeerd stond bij het UMCG, werd volgens het deelscooter-bedrijf veroorzaakt door een fout in de app van het bedrijf.

Volgens Go Sharing heeft het, bij de overgang naar een nieuw parkeersysteem in de Stad, over de parkeerplek bij het UMCG heen gekeken. De parkeerplekken zijn inmiddels uit de app verwijderd, waardoor parkeren hier niet meer mogelijk is zonder boete. Een woordvoerder van Go Sharing laat desgevraagd weten wel in gesprek te willen gaan met het ziekenhuis over een permanente parkeerplek.

Maar of het ziekenhuis hier warm voor loopt, is nog maar de vraag. Eerder op de vrijdag liet een woordvoerder van het ziekenhuis weten dat de groene scooters een doorn in het oog zijn voor het UMCG. Volgens Go Sharing is er contact geweest met het ziekenhuis, maar is er nooit gepraat over overlast door de scooter.

Bij het ziekenhuis stonden vrijdagochtend grote hoeveelheden van de groene deelscooters geparkeerd op de stoep en in fietsenrekken. Deze zijn inmiddels verwijderd en naar één van de parkeerplaatsen van het bedrijf verplaatst.

De deelscooters mogen sinds donderdag alleen nog op de speciale parkeerplaatsen van de aanbieder staan. Go Sharing verloor zijn gemeentelijke vergunning voor straatparkeren, omdat het slechts scoorde op het gebied overlast en informatievoorziening aan gebruikers. De vergunning zijn verleend aan de bedrijven Felyx en nieuwkomer Check.

