01-07-2021

Rijbewijs ingevorderd na te hoge snelheid

Midwolde - Vanmiddag heeft de Politie het rijbewijs ingevorderd van een motorbestuurder. Na een correctie bleek deze met 113 kilometer per uur over de Pasop te rijden terwijl hier 60 is toegestaan.

Volgens de Politie bleek dat deze bestuurder slechts één week in het bezit was van zijn motorrijbewijs. Er is tegen de bestuurder Proces-verbaal opgemaakt. De verkeersofficier zal een beslissing nemen in deze zaak.