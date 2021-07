01-07-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor omgevallen boom Paterswolde

Paterswolde - Donderdagavond omstreeks 19:21 is de brandweer van Eelde opgeroepen voor een melding stormschade aan de Vennerstraat in Eelde.

Ter plaatse bleek er een boom deels te zijn omgevallen over het fietspad dat aan de weg kruist. Hierdoor konden fietsers moeilijk het fietspad passeren. De brandweer heeft de boom omgezaagd en in mootjes gehakt waarna het fietspad weer vrij was voor verkeer.