01-07-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV / KNMI

Aardbeving met kracht van 2.2 in provincie

Groningen - Het KNMI registreerde, vlak na donderdagmiddag half zes, een aardbeving met een kracht van 2.2 op de schaal van Richter in de provincie Groningen. Het epicentrum van deze beving lag bij Wirdum, vlakbij Appingedam.

Uit de gegevens van het KNMI blijkt dat ook stations in de gemeente Groningen de beving hebben geregistreerd. De stations in de provincie registreerden een magnitude tussen de 2.67 en 1,66. De laatste beving die krachtiger was dan deze, vond twee weken geleden plaats, met als epicentrum Loppersum. Deze beving registreerde zich met een magnitude van 2.7 op de schaal van Richter.