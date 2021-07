01-07-2021, 112Groningen.nl

Eelwerderbrug N33 Eemskanaal kampt met storing (update)

Appingedam - De Eelwerderbrug bij de N33 over het Eemskanaal bij Appingedam staat in storing. Het verkeer moet hierdoor omrijden.

De politie is ter plaatse om het overige verkeer om te leiden. Rijkswaterstaat is ter plaatse om de storing in kaart te brengen. De oorzaak zou een "technische storing" betreffen. Hoelang dit gaat duren is momenteel onbekend. De N33 is momenteel afgesloten voor het verkeer.



UPDATE 20:48:

De storing aan de Eelwerderbrug over de N33 is zojuist verholpen.

Een kapotte cilinder bleek de boosdoener. Monteurs hebben die vervangen en na diverse malen testen is brug weer vrij gegeven.

Het autoverkeer kan dus weer gebruik maken van de brug.