01-07-2021, Mark Dol - 112Groningen.nl & G.Twickler

Auto's botsen op kruispunt Steenhouwer Stadskanaal

Stadskanaal - Vanavond heeft er een aanrijding plaatsgevonden aan de Steenhouwer in Stadskanaal. Hulpdiensten waaronder de Brandweer van Stadskanaal zijn hiervoor uitgerukt.

Tijdens het ongeval raakten twee auto's zwaar beschadigd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend, mogelijk dat een voorrangsfout de oorzaak is. Een automobilist ging voor controle mee naar het ziekenhuis. De auto's zullen laten afgesleept worden door een berger. De weg was tijdens het incident tijdelijk afgesloten.