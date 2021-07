01-07-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl & Meternieuws Youtube

Persoon uit sluis gehaald bij Scheemda (Video)

Scheemda - Op de Diepswal in Scheemda is donderdagmiddag om 16:20 uur een persoon uit het water(sluis) gehaald. De toedracht van het incident is nog niet bekend.

Een traumahelikopter kwam ter assistentie van de ambulancedienst ter plaatse alsmede andere hulpdiensten. De persvoorlichter meldt dat er mogelijk iemand vanaf een boot in het water terecht was gekomen. Details ontbreken verder. De politie onderzoekt nu wat er gebeurt is. De persoon werd gereanimeerd en werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Rtvnoord foto