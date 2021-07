01-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Verdachte schietpartij Kiel-Windeweer: 'Ik werd in het nauw gedreven'

Kiel-Windeweer - Tegen een 25-jarige man uit Hoogezand is een celstraf van vier jaar geëist wegens een schietpartij in Kiel-Windeweer, vorig jaar september. Zegt Rtvnoord op hun site.