Lusten van een volwassene mogen nooit en te nimmer ten koste gaan van een jong meisje, die daar volstrekt niet aan toe is. En zeker niet in het kader van betaalde seks.”

De officier eiste vandaag gevangenisstraffen van tien, vijftien en dertig maanden, deels voorwaardelijk met een proeftijd. De officier: “Seksueel misbruik van minderjarigen vormt een zeer ernstige inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer. Daarbij is het niet relevant dat verdachte wist of zij minderjarig was. Het is juist dat minderjarigen onder alle omstandigheden moeten worden beschermd. Ook al is er misschien aanvankelijk sprake geweest van initiatief door het slachtoffer.”

Een 23-jarige verdachte uit Franeker hoort tien maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Vier maanden daarvan zijn voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij zou op 2 juni 2020 seks hebben gehad met het minderjarige meisje. De officier: “Juist verdachte, als iemand die vaker een dergelijke afspraak maakte, heeft de plicht om er absoluut zeker van te zijn dat de persoon met wie hij een betaalde seksafspraak heeft oudgenoeg is.”

Een 40-jarige man uit Drachten zou meerdere keren, tussen 22 mei en 3 augustus 2020, de dag dat zij door de politie uit het circuit is gehaald, betaalde seks hebben gehad met het meisje. Het werkt voor de officier strafverzwarend dat de man daarbij bewust geen condoom heeft gebruikt en dat er sprake zou zijn van deels onvrijwillige seks. Het meisje gaf aan niet verder te willen maar zich gedwongen te voelen door de verdachte. Het meisje geeft in haar verklaringen aan dat zij geen weerstand tegen de man kon bieden “Verdachtes eigen belangen staan voortdurend voorop”. Ook wordt de man verdacht van afdreiging. Als verdachte al vrij snel in de gaten heeft dat zij minderjarig is, gaat hij haar fors onder druk zetten. Zij moest het verdiende geld aan hem terug betalen “Het meisje kon geen kant op toen verdachte dreigde haar te exposen als prostituee, terwijl verdachte haar gegevens had en ook belastende foto’s. De druk die daardoor is gezet op een 15-jarig meisje is buitengewoon kwalijk en reken ik verdachte zwaar aan.” Wat het OM betreft had de verdachte enkel het oogmerk zich zelf te bevoordelen.

De officier eist een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De officier: “Van iemand die escort bezoek wenst, mag worden verwacht dat alles op alles wordt gezet om geen misbruik te maken van een minderjarige. Ongeacht hoe die persoon in dit circuit terecht is gekomen. Verdachte heeft dit niet alleen nagelaten aan de voorkant te voorkomen, hij heeft ook na de ontdekking haar leeftijd (en instabiele persoonlijkheid) enorm geprofiteerd van haar.”

De verdachte uit Delfzijl, 47 jaar, geeft aan deze afspraak zich niet te kunnen herinneren. Omdat verdachte de gewoonte heeft om vaker met prostituees af te spreken en zij een dusdanig gedetailleerde omschrijving van deze seksafspraak bij verdachte thuis geeft, acht het OM wettig en overtuigend bewezen dat op 20 juli 2020 ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden tussen verdachte en het 15-jarige meisje. De officier eist vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. “Zeker in de wereld van thuisafspraken, waar weinig tot geen controle op mogelijk is, brengt dit type seksafspraken het risico met zich mee dat slachtoffers van uitbuiting buiten het zicht van instanties blijven.”, aldus de officier.

De 25-jarige verdachte uit Leeuwarden zou op 29 juli 2020 betaalde seks hebben gehad met de minderjarige. De reclassering adviseerde negatief voor het opleggen van een gevangenisstraf nu dat ongunstig is vanwege baanverlies en inkomstenverlies. De officier: “Dat is echter een omstandigheid die in het algemeen voor velen geldt. Dit is geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan gevangenisstraf voor ernstige delicten achterwege zou moeten blijken.” Hij eist een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Morgen wordt de behandeling hervat. Dan volgen de zaken van nog drie verdachten.