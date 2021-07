01-07-2021, Rijksoverheid.nl

CoronaCheck-app nu ook inzetbaar voor reizen

Landelijk - Vanaf vandaag kunnen Nederlanders de CoronaCheck-app ook gebruiken om veilig en gemakkelijk te reizen in EU-landen. Met de CoronaCheck-app kunnen mensen een internationale QR-code genereren die bruikbaar is in alle EU-lidstaten.

De internationale QR-code, ook bekend als Digitaal Corona Certificaat, kan worden aangemaakt op basis van een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte corona-infectie. Dankzij een update van de CoronaCheck-app, die later vandaag wordt uitgerold in de app stores, kunnen mensen namelijk ook een herstelbewijs aanmaken. Dat gaat op basis van een positieve test bij de GGD van niet langer dan 180 dagen geleden. Het herstelbewijs geldt als coronatoegangsbewijs bij evenementen in Nederland en als Digitaal Corona Certificaat in EU-lidstaten.

Vanaf 1 juli 2021 kan binnen de EU worden gereisd met het Digitaal Corona Certificaat (DCC). Een DCC is het bewijs dat iemand tegen corona is ingeënt, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Een DCC bestaat uit een QR-code, op papier of digitaal, en kan worden gebruikt in alle EU-lidstaten.



In principe kunnen mensen met een DCC vrij reizen in Europa, maar lidstaten mogen aanvullende voorwaarden stellen. Zo verwachten sommige lidstaten dat je twee weken of langer geleden volledig gevaccineerd bent, en gaan andere lidstaten voor een testbewijs alleen akkoord met een negatieve PCR-test (en niet met een negatieve antigeentest). Wie op reis gaat, doet er daarom altijd goed aan om tijdig via www.wijsopreis.nl na te gaan welke regels precies gelden in het land van bestemming.



Minister De Jonge (VWS): “Op vakantie gaan wordt makkelijker en veiliger nu in heel Europa het Digitaal Corona Certificaat wordt gebruikt. In Nederland hebben we daar de CoronaCheck-app voor. Ruim 3 miljoen mensen hebben de app al gedownload om in het binnenland te gebruiken. Nu de app ook toegang verschaft tot andere EU-landen, kan de zomer echt beginnen.”



Herstelbewijzen

Met de nieuwe update van de CoronaCheck-app kunnen mensen die een corona-infectie hebben doorgemaakt vanaf vandaag een herstelbewijs aanmaken. Mensen die zijn hersteld van corona hebben namelijk ook antistoffen tegen het virus aangemaakt, net als gevaccineerden. Daardoor maken zij minder kans om opnieuw corona op te lopen, en zelfs als dat opnieuw gebeurt, zijn zij minder besmettelijk.

Een herstelbewijs aanmaken voor internationaal gebruik kan alleen op basis van een positieve PCR-test die is afgenomen bij de GGD. In Nederland zijn zowel een PCR-test als een antigeentest geldig, mits ze zijn afgenomen door de GGD. De CoronaCheck-app zoekt zelf in het systeem van de GGD naar een mogelijke positieve test. De test moet minstens 11 dagen oud zijn, om te garanderen dat iemand niet meer besmettelijk is, en mag maximaal 180 dagen oud zijn, omdat uit onderzoek blijkt dat daarna de bescherming tegen corona afneemt.



Uitzonderingsroute

In de loop van de dag gaat ook het webportaal voor zorgverleners open. Dat is een website waarmee artsen en andere zorgverleners herstel- en vaccinatieverklaringen kunnen maken voor mensen bij wie dat via de reguliere route niet automatisch goed gaat. Dat kan het geval zijn als er iets is misgegaan in de registratie van de vaccinatie, of als iemand gevaccineerd is bij de huisarts maar heeft aangegeven dat hij zijn gegevens niet wil delen met het RIVM. Dan kan CoronaCheck niet automatisch een vaccinatiebewijs aanmaken.

Via het webportaal kunnen zorgverleners op een eenvoudige manier een papieren QR-code genereren. Het webportaal kan op basis van een BSN-nummer en de eigen registratie van de zorgverlener automatisch een QR-code genereren, maar zorgverleners kunnen zo nodig ook zelf patiëntinformatie en vaccinatie-informatie invullen.



Hulp bij CoronaCheck

Mensen die het niet lukt om hun coronabewijs via de CoronaCheck-app op te halen, kunnen contact opnemen met de helpdesk van CoronaCheck: 0800 1421 of www.coronacheck.nl. Zo nodig verwijst de helpdesk door naar de vaccinatiezetter, die vervolgens het webportaal kan gebruiken om een vaccinatiebewijs af te geven. Het verzoek is om niet direct zelf contact op te nemen met de vaccinatiezetter als er geen vaccinatiebewijs verschijnt in de CoronaCheck-app, maar eerst contact op te nemen met de helpdesk van CoronaCheck.

Op www.coronacheck.nl kunnen mensen – eventueel met hulp van mensen om hen heen of de lokale bibliotheek– ook een papieren QR-code opvragen om te printen. Wie helemaal geen toegang tot internet heeft, kan het beste contact opnemen met het telefoonnummer 0247 247 247, het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken.



CoronaCheck-app

De CoronaCheck-app wordt al langer in Nederland gebruikt om toegang te krijgen tot evenementen, discotheken, culturele instellingen en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. De app is inmiddels ruim 3 miljoen keer gedownload en staat al sinds vorige week bovenaan in de hitlijsten van de app stores.