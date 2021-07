01-07-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl & Instagram

F-16 gebruikt schietstoel; twee gewonden in Leeuwarden (Video)

Leeuwarden - Er is zojuist een incident geweest met een F-16 op de vliegbasis in Leeuwarden. Er is waarschijnlijk een probleem geweest bij het taxiën. Dat meldt Omropfryslan.nl

De piloot van de Belgische F-16 is met de schietstoel uit zijn vliegtuig gekomen. Er zijn twee mensen gewond geraakt.

Het incident vond plaats op het taxiplatform, dat ligt midden op de vliegbasis. Omstanders zeggen dat ze parachutes gezien hebben. Hoe de piloot en eventuele bemanningsleden eraan toe zijn, is niet bekend. Het toestel zelf is een gebouw op de vliegbasis in gereden.

'Naar omstandigheden goed'

Er zijn twee mensen gewond geraakt. Volgens onbevestigde bronnen gaat het naar omstandigheden goed met de piloot en de andere gewonde.

Bron en meer op Omropfryslan.nl

UPDATE: bij het opstarten vanmorgen is een F-16 een tegenoverstaand gebouw ingereden. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De vlieger heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Er is geen brand en ook geen explosie geweest. Meldt Vliegbasis Leeuwarden via Twitter.

Update 2: Het was druk, veel spotters waren aanwezig, ook wij van 112Groningen waren aanwezig in Leeuwarden toen he gebeurde. Vandaag zou de vliegbasis in Leeuwarden officieel afscheid nemen van de F-16's.

Update 3: Het incident is afgeschaald naar GRIP 0. Verschillende partijen doen onderzoek naar de toedracht. Om 13:00u vindt er een persmoment plaats bij het Basis Informatie Centrum.

Update 4:

Het lijkt erop dat de F-16 bij het opstarten uit zichzelf is gaan accelereren. De crewchief was op dat moment nog bezig aan het toestel. Dat is vervolgens spontaan een gebouw ingereden. Hier raakte niemand gewond.

De Belgen namen vanaf de Friese basis deel aan een internationale oefening. Die is stilgelegd. Inmiddels is er een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Hierbij zijn de Koninklijke Marechaussee, de Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid betrokken.

Zie ook Archief

Telegraaf & Nos & Rtl Nieuws