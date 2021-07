01-07-2021, Politie Westerkwartier

Inbraak in woning Oostwold, camerabeelden gezocht

Oostwold (Westerkwartier) - Woensdagavond 30 juni 2021, omstreeks 20:30 uur, is er ingebroken in een woning aan de Hoofdstraat, in de bebouwde kom van Oostwold(Westerkwartier). Het is nog onduidelijk of er iets is weggenomen.

De bewoner heeft aangifte gedaan. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. www.meldanoniem.nl Mocht u informatie hebben dan kan u bellen met 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via Ook is de politie benieuwd of er mensen zijn die een camera hebben, waar mogelijk iets op kan staan. Mocht dit zo zijn dan horen zij het ook graag. (BVH: 2021174860)