01-07-2021, Tjeerd Annema

Transport van een transformator op locatie Vierverlaten

Hoogkerk - De grote transformatoren waar er uiteindelijk zes stuks van geplaatst worden op het transformatorstation te Vierverlaten, werden woensdag aangevoerd door een binnenscheepvaart vanuit Nijmegen.

Het lossen van deze 320 ton wegende transformator gebeurde aan de zware loskade op het terrein van Volker Stevin aan de Aduarderdiepsterweg, waar de kranen van Wagenborgen opgesteld stonden.

Hierna werd in de avonduren de transformator over de weg vervoerd naar het transformatorstation Vierverlaten langs het Hoendiep. Dit verliep de eerste keer niet geheel vlekkeloos, omdat er nog wat takken van de bomen verwijdert moesten worden. De transformator is bestemd voor het Eemshaven-Vierverlaten project. Een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding zal het huidige traject van 220 kV vervangen.