30-06-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Motor compartiment vat vlam na kortsluiting

Groningen - In een motor compartiment van een auto die geparkeerd stond naast een bedrijfspand aan de Bornholmstraat is woensdagmiddag om 14:30 uur brand ontstaan.

Mogelijk was er kortsluiting ontstaan door een marter verjager die was aangebracht. De brand was snel geblust. Niemand raakte gewond. De auto werd later afgesleept door een bergingsbedrijf.