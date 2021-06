30-06-2021, Redactie 112Groningen.nl

Trekker in lichterlaaie

Woudbloem - Bij het Slochter AE in Woudbloem is woensdagmorgen rond 10:15 uur een trekker door brand verwoest. De rook was op afstand al goed te zien.

Bij aankomst van de brandweer van Harkstede stond het vehicel al in lichterlaaie, er was geen redden meer aan meldt een getuige. De oorzaak van d ebrand is niet bekend. De schade voor de boer is groot.