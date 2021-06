30-06-2021, Redactie 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Auto raakt van de weg op de N372 (Video)

Peize - Op de N372 Groningerweg bij Peize is woensdagmorgen om 09:20 uur een auto in een sloot terechtgekomen. De toedracht is niet bekend.



De bestuurster werd even gecontroleerd en is overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling van de verwondingen. Een berger heeft de auto geborgen. Een hond bleef ongedeerd.