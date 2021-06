30-06-2021, Ruben Huisman - 112Groningen.nl & Meternieuws.nl Youtube

Ongeval letsel Vossegatsweg in Peize (Video)

Peize - Aan de Vossegatsweg in Peize is woensdagmorgen om 07:25 uur een aanrijding gebeurd tussen een automobilist en een scooterrijder.

De scooterrijder kwam door de aanrijding hard ten val. Ambulancemedewerkers hebben de jongen gestabiliseerd en daarna gecontroleerd op verwondingen in de ambulance. De jongen is daarna met hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd afgesloten voor het verkeer. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht en sprak met getuigen. De scooter en de auto hebben forse schade opgelopen door het ongeval.