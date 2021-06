30-06-2021, Politie Ommelanden Noord

350 planten gevonden tijdens inval wietkwekerij Delfzijl

Delfzijl - Aa de Paap in Delfzijl is dinsdagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen. Het is niet bekend als er iemand is aangehouden. Dat meldt de politie Ommelanden Noord.

Er zijn circa 350 planten in het pand aangetroffen tijdens de inval. Hoe de politie de kwekerij op het spoor is gekomen is niet bekend. Alle planten zijn vernietigd.