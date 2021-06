29-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Muntendammer krijgt twee jaar voor neersteken toeschouwer bij vechtpartij

Groningen - Een 45-jarige man uit Muntendam is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor het neersteken van een man aan de Westersingel in Groningen, schrijft RTVNoord.

Het slachtoffer werd in zijn nek en hals gestoken. Dit had volgens de rechtbank dodelijk kunnen aflopen. De rechters vinden poging tot doodslag bewezen. De straf is hoger dan waar het Openbaar Ministerie op inzette: tegen de Muntendammer was dertig maanden geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk.





Ruzie

Het slachtoffer kwam 11 juni vorig jaar af op een ruzie vlak bij een nachtwinkel.





De man werd uit het niets in zijn hals gestoken. Hij werd met een flinke steekwond in het ziekenhuis opgenomen. Hij bleek ook een scheurtje in zijn schedel te hebben.