29-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Tbs voor gijzelen psychiatrische verpleegkundige in woning Zuidlaren

Zuidlaren - Voor het gijzelen van een psychiatrische verpleegkundige in haar woning in Zuidlaren is een 60-jarige vrouw tbs met dwangverpleging opgelegd. Dit komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM), meldt RTVNoord.