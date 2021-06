29-06-2021, Bron Oogtv & Joey Lameris 112Groningen

Bewoners blussen brand in schuurtje Moesstraat

Groningen - In een schuurtje aan de Moesstraat in de stad Groningen heeft dinsdagmiddag enige tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Zegt Oogtv