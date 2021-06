29-06-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & Joey Lameris 112Groningen.nl

15 mensen tijdelijk buiten vanwege vreemde lucht/stank Nieuweweg (Video)

Groningen - In verband met een stank/hinder lucht in een pand aan de Nieuweweg in Groningen stonden ongeveer 15 mensen tijdelijk op straat.

De hulpdiensten werden rond kwart voor vier gealarmeerd voor de stank/hinder lucht. Mensen roken mogelijk een gasachtige lucht in het pand en schakelden de brandweer in. Brandweerlieden zijn bij aankomst meteen op verkenning gegaan en deden metingen.



Een aantal panden werden tijdelijk ontruimd waardoor een vijftien-tal mensen tijdelijk op straat stonden. Ook is de Nieuweweg volledig afgesloten voor het fiets- en autoverkeer. Update: De afzetting is zojuist opgeheven en de straat is weer begaanbaar. Ook de studenten die tijdelijk hun woningen uit moesten, mogen weer terugkeren.



Er werd niets gevonden. Er is geadviseerd om de woningen te ventileren laat de brandweer woordvoerder weten. Video volgt