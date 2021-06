Hiervan is een half jaar voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank vindt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan vernieling. De rechter is het met het OM eens dat de man moet worden vrijgesproken van poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling. Dit om de simpele reden dat de buurman niet thuis was toen de auto zijn woning binnenvloog.