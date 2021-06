29-06-2021, Bron: Team verkeer Instagram & foto

Vrachtwagen 220% overbeladen na aslastweging

Onnen - De politie kreeg dinsdag de melding dat er een vrachtwagencombinaties zou rijden op de Onnerseweg te Onnen, de combinatie zou veel te zwaar zijn en hierbij zou de weg beschadigen. Dat meldt Team Verkeer via Instagram.

Aan de Onnerseweg geldt een verbod voor voertuigen met een aslast hoger dan 3 ton.

Ter plaatse trof de politie deze combinatie aan. Bij controle kon de chauffeur geen vervoersdocument overhandigen, voor het bedrijf was geen NIWO-vergunning afgegeven voor dit type transport.





Om te bepalen hoe zwaar het voertuig op de assen woog is het voertuig meegenomen voor een aslastweging op de weegbrug. De zwaarste as woog na correctie 9605kg. De zwaarste as woog dus 6605 kg teveel, een overschrijding van ruim 220%.





De chauffeur is proces-verbaal aangezegd ter zake overschrijding van de aslast.

Tegen het bedrijf wordt proces-verbaal opgemaakt voor goederenvervoer zonder vergunning. Voor het niet invullen van het vervoersdocument heeft de chauffeur een waarschuwing ontvangen.