29-06-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Fietsster gewond bij botsing met andere fietser die doorrijd na ongeval

Groningen - Bij een verkeersongeval in de Nieuwe Ebbingestraat in de binnenstad van Groningen is dinsdagochtend een fietsster gewond geraakt.

De vrouw op de fiets werd door nog onbekende oorzaak aangereden door een andere fietser, die na het ongeval is doorgereden zonder zijn of haar gegevens achter te laten. De hulpdiensten waren snel ter plekke en verleenden eerste hulp aan de gewonde vrouw.



Ambulanciers hebben de gewonde vrouw gecontroleerd op haar verwondingen. Uiteindelijk kon de vrouw ter plekke aan haar verwondingen worden behandeld.



De politie is nog opzoek naar de persoon die na het ongeval is doorgereden. Als u deze desbetreffende persoon bent, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.