29-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Rechtbank doet uitspraak in zaak ontplofte flat Beijum

Groningen - De rechtbank in Groningen doet dinsdagmiddag uitspraak in de zaak van de ontplofte flat in stadswijk Beijum. Dat meldt Rtvnoord.nl

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot zes jaar geëist tegen drie ontkennende verdachten. Zij zouden een plofkraak hebben voorbereid, waarvoor ze explosieve stoffen in de flat bewaarden. Bij de explosie op 1 mei vorig jaar werd de gevel van het appartement van William M. weggeblazen. Zijn appartement en drie andere flatwoningen waren naderhand onbewoonbaar. M. en zijn vriendin raakten gewond. Bron en meer op Rtvnoord.nl Archief