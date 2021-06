De derde verdachten, een 21-jarige vrouw, is vrijgesproken. Op 1 mei vorig jaar werd een achtergevel van een appartement aan de Wibenaheerd in Groningen met een enorme explosie weggeblazen. In de woning werden later grote hoeveelheden stoffen aangetroffen waarmee het explosief TATP kunnen worden gemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie waren de twee Groningers van plan om geldautomaten op te blazen.

Chatgesprekken

De rechtbank gaat daar in mee. Niet alleen de aangetroffen stoffen vormen daarvoor het bewijs, maar er zijn ook chatgesprekken achterhaald die belastend zijn. De verklaringen van de verdachten - zij ontkennen - noemt de rechtbank ongeloofwaardig.

Aanvankelijk werd uitgegaan van een gasexplosie. ’s Avonds laat konden de geëvacueerde bewoners van veertig woningen terugkeren. De volgende dag kreeg de politie een melding dat in het appartement explosieven lagen. Er volgende een tweede ontruiming. De rechtbank neemt het de verdachten kwalijk dat ze na de eerste ontruiming niet zelf de hulpdiensten hebben gewaarschuwd.

Met dank aan Dagblad van het Noorden