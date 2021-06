29-06-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

13 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 22 in provincie

Groningen - Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen vierentwintig uur dertien nieuwe corona-besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen.

Dat maakte het rijksinstituut dinsdagmiddag bekend. In de rest van de provincie werden nog eens negen nieuwe besmettingen vastgesteld. In de gemeente Groningen werden vijf besmettingen meer vastgesteld dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de provincie werden twee besmettingen meer gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Westerwolde (vier besmettingen). In Groningen werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen vastgesteld, net als maandag. Landelijk Landelijk meldt het RIVM 552 nieuwe besmettingen, 28 meer dan gisteren. Twaalf Nederlanders werden met COVID-19 opgenomen in een ziekenhuis. Er warden geen IC-opnames in de afgelopen vierentwintig uur. Bij het RIVM werden vier overlijdens gemeld door corona. Maandag registreerde het Rijksinstituut geen overlijdens door COVID-19.