28-06-2021

Vermiste papegaai 'Koko' teruggevonden en gevangen in Ter Apelkanaal

Ter Apelkanaal - De brandweer van Stadskanaal werd maandagavond omstreeks vijf over half acht gealarmeerd voor een dier op hoogte aan de Odoornerweg in Ter Apelkanaal.

In een boom aan de Odoornerweg zat een wel heel bijzondere vogel. Het ging om een Grijze Roodstaart papegaai, genaamd 'Koko', welke al enige dagen vermist was.





Brandweerlieden hebben bij aankomst de hoogwerker opgesteld, waarna de brandweer met het bakje de lucht in ging om de papegaai te vangen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Om goed bij de papegaai te komen moest er eerst een grote tak worden verwijderd uit de boom. Toen de brandweer de papegaai bijna in handen had, vloog deze ervandoor.





Met behulp van een hoogwerker van een particulier bedrijf kon de Grijze Roodstaart papegaai alsnog worden gevangen uit een andere boom. De papegaai werd weer veilig in zijn kooi gezet en overgedragen aan de eigenaar. De eigenaar was super blij dat haar vermiste papegaai 'Koko' weer terug was.