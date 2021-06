28-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

ProRail: “Ontspoorde trein rond 19.00 uur weer in de rails, warmte nekt werkzaamheden”

Groningen - De verwachting is dat de ontspoorde Arriva-trein maandagavond rond 19.00 uur weer in de rails staat. Dat laat spoorbeheerder ProRail weten.

Eerder was de verwachting dat de trein aan het einde van de middag al herspoord kon worden. “We werken met man en macht om de problemen op te lossen”, vertelt een woordvoerder van ProRail. “Met vijzels krikken we de trein omhoog waarna het treinstel weer op het spoor gezet kan worden.



Als vervolgens blijkt dat de trein niet te veel schade heeft dan kan deze op eigen kracht wegrijden. We verwachten nu dat dit rond 19.00 uur gaat gebeuren. De warmte zorgt er echter voor dat incidentbestrijders elkaar veel moeten afwisselen. Er zijn ook extra mensen aanwezig.”





Schade aan infrastructuur

Het hersporen van de trein is het eerste onderdeel in het plan om het treinverkeer weer mogelijk te maken. “Daarna moeten we kijken wat de schade aan de infrastructuur is. We hopen dat de trein niet te veel schade heeft opgelopen. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal het treinstel op een dieplader gehesen moeten worden. Daarna kunnen we de schade aan het spoor inventariseren en een herstelplan bepalen.”





“Geschrokken van wat er gebeurd is”

Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk van ProRail was maandagmiddag aanwezig op het Hoofdstation. “Ik ben erg geschrokken van wat hier gebeurd is, maar ik ben blij dat er geen gewonden zijn gevallen. We begrijpen ook heel goed dat dit een ingrijpende ervaring is voor de machinist. Ik vind het mooi om te zien dat onze collega’s door middel van vakmanschap hard werken om de problemen zo snel mogelijk op te lossen, en ik hoop dat de er snel weer treinen kunnen rijden.”





Geen treinverkeer

De ontsporing vond zondagavond rond 23.20 uur plaats. De trein naar Roodeschool, met aan boord ongeveer twintig reizigers, was net van het Hoofdstation vertrokken toen het ter hoogte van het Emmaviaduct mis ging. Vermoedelijk door een defect aan een wissel ontspoorde een deel van de trein. De reizigers konden rond middernacht geëvacueerd worden. Als gevolg van de ontsporing is het treinverkeer richting Zuidhorn en richting Groningen-Noord tot in ieder geval maandagavond 23.30 uur gestremd. Vervoersbedrijf Arriva heeft bussen ingezet.