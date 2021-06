28-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Dvhn.nl

OM blijft bij eis: tbs met dwangverpleging voor stiefvader die kind in Hoendiep liet spartelen

Groningen - De stiefvader die in september vorig jaar zijn achtjarige stiefkind het Hoendiep in schopte en daarna de spartelende drenkeling filmde, moet van het Openbaar Ministerie tbs met dwangverpleging krijgen.

Daarmee bevestigt het OM de eis die het eind maart al uitsprak.

Dat meldden RTV Noord en het Dagblad van het Noorden maandagmiddag. Tijdens een tussenuitspraak in april werd de schuld van de man al vastgesteld, maar vroegen wel om nader onderzoek naar tbs met voorwaarden. Maar omdat de verdachte niet mee wil werken aan behandeling, is tbs-light (tbs met voorwaarden) volgens de reclassering geen optie. De man zelf stelt echter wel mee te willen werken, maar slechts vragen te hebben over de mogelijke voorwaarden voor het traject.

De man ging in september vorig jaar vissen met zijn stiefzoon. Na een ruzie gaf de man zijn stiefzoon een trap of duw in de rug, waarvoor het kind in het water viel. Toen bleek dat de jongen door zijn natte kleren niet uit het water kon komen en om hulp riep, pakte de man zijn telefoon en filmde hij de sparteling. De jongen moest uiteindelijk door omstanders uit het water worden gehaald.