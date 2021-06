28-06-2021, www.stichtingnipw.nl

Inbrekers gaan dit jaar niet op vakantie, maar slaan toe

Groningen - Terwijl heel Nederland, na een ruim jaar thuiswerken, snakt om erop uit te trekken en massaal vakanties boekt op campings, parken en resorts, ruiken inbrekers hun kans.

En hoewel 2 op de 3 voor- en achterdeuren tegenwoordig goed beveiligd zijn, kunnen criminelen nog eenvoudig toeslaan bij zo’n 4 miljoen van die deuren. De overheid zegt in zijn campagnes met het zwaailichtje niet voor niets: “maak het ze niet te makkelijk”. Door slechte beveiligingsmaatregelen, krijgen dieven weer de kansen waar ze zo lang op hebben moeten wachten in de paar weken dat een woning niet wordt bewoond. Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie zegt dan ook: “Doe er iets aan, dat is echt makkelijker dan je denkt”.

Briefje op de deur: “Wij zijn op vakantie”



Zo’n briefje plaatst natuurlijk niemand op zijn of haar voordeur. Maar je huis duidelijk onbewoond achterlaten, is voor een oplettende inbreker ongeveer hetzelfde als dat briefje. Een ervaren inbreker ziet in een oogopslag of een achterdeurslot of een keukenraam een ‘makkie’ is of dat het een zware klus gaat worden. Natuurlijk kiest hij dan voor de makkelijkste prooien. In de zomer heeft hij tenslotte keus te over: er zijn overduidelijk veel mensen voor langere tijd van huis en 1 op de 3 deuren is erg slecht beveiligd.

Onderzoek*) wijst uit dat maar liefst 30 tot 40 procent van de achterdeuren én van de voordeuren een zodanig slecht slot of beslag heeft dat een inbreker met schroevendraaier en tang binnen 1 minuut binnen is. En dán heeft hij volop tijd om op zoek te gaan naar jouw waardevolle spullen. Lees de onderstaande 6 tips hoe dat eenvoudig is te voorkomen.

6 tips om je huis veilig achter te laten te gaan



Zeker de bewoners van woningen met één van die 4 miljoen deuren die niet veilig genoeg zijn, zouden de eerste tip hieronder ter harte moeten nemen. Maar in alle gevallen, maak het de crimineel tijdens jouw vakantie in ieder geval zo moeilijk mogelijk.

Om straks met een gerust gevoel naar je vakantiebestemming af te reizen, heeft de stichting Nationale Inbraakpreventie dan ook 6 eenvoudige tips:

Ga naar inbraakmislukt.nl en check je voordeur, achterdeur en je ramen via “Hoe beveilig ik beter?” Als daaruit blijkt dat je het beste je oude beslag kunt vervangen door beslag met cilindertrekbeveiliging (eigenlijk een minimum-eis), plààts dan dat nieuwe beslag op de achterdeur voor je vertrekt. Dat kost je misschien 70 euro. Of plaats goedgekeurde raamboompjes op je keukenraam voor ongeveer 50 euro. Daarmee verklein je de kans op inbraak enorm! Laat ’s avonds niet één lampje aan gaan, maar alle lampen die je normaliter ’s avonds aan hebt. Zet er een tijdschakelaar op en stel ze in op verschillende tijdstippen. Laat de lamp in de slaapkamer nog een kwartiertje aan nadat alle lampen in de woonkamer zijn uitgegaan. Er zijn tegenwoordig ook handige lampen die je met een app kunt bedienen, ook bij (plafond)lampen waar een tijdschakelaar niet geplaatst kan worden. Doe je je jaloezieën of gordijnen van je woonkamer veelal helemaal dicht bij het slapengaan, verander dat dan een paar weken voordat je op vakantie gaat. Laat ze overdag en ’s avonds half open zodat je wel naar binnen kunt kijken, maar daarbij geen zicht hebt op de hele kamer. Kijkt een inbreker naar binnen, dan kan hij niet je woonkamer overzien. Ruim je woonkamer en keuken juist niet perfect netjes op. Laat een kopje op tafel staan of wat afwas op het aanrecht. En een krant of open boek, alsof je zo weer verder kunt gaan lezen. Plak (tijdelijk) een nee/nee sticker op je brievenbus om overtollige reclamepost te voorkomen of vraag iemand om je brievenbus/deurmat regelmatig te legen. Of plak het raam in of naast de voordeur af met zwart karton, zodat een inbreker geen stapels post ziet liggen. Vraag een van je buren om een oogje in het zeil te houden, niet alleen om de plantjes water te geven en het gras te maaien, maar ook om de post uit het zicht te halen. Laat ze de post dan niet in stapeltjes op tafel leggen, maar uit het zicht; in een kast bijvoorbeeld.





Bekijk hier het filmpje met tips op Youtube.

Over de stichting Nationale Inbraak Preventie

De stichting Nationale Inbraak Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbra­ken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2020 was dit gedaald tot onder de 30.000. Na de lockdown dit jaar vindt echter een sterke stijging van de inbraken plaats (bron: politie).

De stichting organiseert tweemaal per jaar de Nationale Inbraakpreventie Weken, in mei/juni en november/ december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef, Ring en Yale. Daarnaast werkt de stichting samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met het Verbond van Verzekeraars. Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.