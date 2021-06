28-06-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Camper in lichterlaaie Helperkerkstraat Groningen (Video)

Groningen - In de nacht van zondagdag op maandag kwam er om 04:00 uur een melding binnen bij de meldkamer van een autobrand aan de Emmastraat in Groningen.

Ter plaatse gekomen bleek er in de Helperkerkstraat een camper te brandden. Er was geen redden meer aan voor de brandweer van de stad. De brandweer heeft de camper geblust. De camper stond op een binnenplaats dicht tegen de woningen aan. Twee andere auto’s, die rond de camper geparkeerd stonden, raakten ook beschadigd door de brand. Volgens de politie zijn er geen aanknopingspunten dat het om brandstichting zou gaan.