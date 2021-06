De verwachting is dat we zeker tot vanavond bezig zijn met het herstel van het spoor. Totdat het spoor hersteld is, is er geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Zuidhorn en tussen Groningen en Groningen Noord/Delfzijl. ProRail doet grondig onderzoek naar de oorzaak van het incident.

Herstel

Om het treinverkeer weer mogelijk te maken, moet de ontspoorde trein herspoord worden. Zo kunnen we de trein afvoeren en is het spoor vrij voor herstel. De verwachting is dat dit herstel zeker tot vanavond gaat duren.

Onderzoek toedracht

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. De reizigers in de trein konden door personeel van Arriva naar het perron worden begeleid, doordat het achterste gedeelte van de trein nog langs het perron stond. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de ontsporing.

Reisplanner

Reis je tussen Groningen en Zuidhorn of tussen Groningen en Groningen Noord/Delfzijl? Check dan de reisplanner voor je vertrek.

Update: De bij het Hoofdstation in Stad ontspoorde trein luistert naar de naam Gerrit Krol. Zegt Rtvnoord. Toeval of....!

Update 17:00 uur: Met man en macht werken onze collega’s aan de trein op het station van Groningen. Met vijzels krikken ze de trein omhoog waarna hij weer op het spoor gezet kan worden. Als de trein niet te veel schade heeft kan hij zelf wegrijden. De verwachting is dat dat rond 19.00 gebeurt. De warmte zorgt ervoor dat onze collega’s elkaar veel moeten afwisselen. Er zijn extra mensen aanwezig. Als de trein herspoord is moeten kijken wat de schade aan de infrastructuur is. We hopen dat de trein niet te veel schade heeft opgelopen. Mocht dat wel het geval zijn dan zal hij op een dieplader gehesen moeten worden. Daarna kunnen we de schade aan het spoor inventariseren en een herstelplan bepalen.



Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk was vanmiddag aanwezig: “Ik ben erg geschrokken van wat er hier gebeurd is maar ook vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen. We begrijpen dat dit voor de machinist een ingrijpende ervaring is. Ik vind het mooi om te zien dat onze collega’s door middel van vakmanschap hard werken om de problemen zo snel mogelijk op te lossen, en hoop dat er snel weer treinen zullen rijden.”