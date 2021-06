28-06-2021, Prorail persbericht & Youtube Meternieuws.nl & Twitter

Ontsporing trein(de`Gerrit Krol`) bij station Groningen, treinverkeer is ontregeld (Video)

Groningen - Op zondag 27 juni rond 23.30 uur is een trein van Arriva op station Groningen bij het wegrijden naar Roodeschool met een aantal wielen uit het spoor gelopen.

De verwachting is dat we zeker tot vanavond bezig zijn met het herstel van het spoor. Totdat het spoor hersteld is, is er geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Zuidhorn en tussen Groningen en Groningen Noord/Delfzijl. ProRail doet grondig onderzoek naar de oorzaak van het incident.