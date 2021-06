27-06-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Meerdere vogels dood in woning, oorzaak vermoedelijk extreme warmte door kapotte thermostaat

Winschoten - De brandweer van Winschoten werd zondagavond rond twintig over acht gealarmeerd voor een koolmonoxide-melding aan de Berkelstraat in Winschoten.

Vermoedelijk kwam de bewoonster bij thuiskomst erachter dat er meerdere vogels dood in de volieres lagen en dat het extreem warm was in de woning. Omdat de vrouw het zaakje niet vertrouwde werd de brandweer gealarmeerd.





Brandweerlieden hebben in de woning metingen verricht. Hieruit bleek dat er geen sprake was van koolmonoxide of andere gevaarlijke gassen. Wel constateerde de brandweer dat het enorm warm was in de woning. Vermoedelijk heeft een kapotte thermostaat ervoor gezorgd dat het aardig warm werd in de woning.





Na ongeveer twintig minuten konden de brandweerlieden weer inpakken en terugkeren naar de kazerne. Of de overleden vogels iets met de warmte in de woning te maken hebben, is niet bekend.