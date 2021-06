28-06-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Update: Gewonde en meerdere aanhoudingen bij conflict op terras in Groninger binnenstad

Groningen - De hulpdiensten werden zondagavond rond de klok van acht uur massaal opgeroepen voor een conflict op het terras van de Drie Gezusters aan de Grote Markt in de binnenstad van Groningen.

Omstreeks vijf voor acht ontstond er onrust op het terras. Vermoedelijk zou er een vechtpartij zijn uitgebroken tussen meerdere personen. Een terras-ganger meldt aan 112Groningen dat er veel geschreeuw was en dat er onder sommigen lichte paniek uitbrak.





"Overal kwamen ineens politieauto's vandaan en binnen no-time stond het terras vol met politiemensen. Ook kwam er een ambulance voor een persoon", vertelt zij aan 112Groningen.





Bij het conflict heeft de politie meerdere aanhoudingen verricht. Ook is één persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Update:

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland meldt maandagmiddag aan 112Groningen dat het ging om een lastige man bij Hotel De Doelen. De man, waarvan verdere personalia niet bekend zijn, was lastig en weigerde weg te gaan.





De politie kwam met meerdere politie-eenheden met spoed ter plaatse. Omdat de situatie dermate uit de hand dreigde te lopen werd de man door politieagenten gepepperd. De man werd aangehouden en moest voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis.





Uit onderzoek bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Over verdere aanhoudingen kon de politie niets zeggen.