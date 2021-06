27-06-2021, 112Groningen.nl

Ontsnapte Ara in Leek door brandweer uit boom gehaald

Leek - De brandweer heeft zondagmiddag een papegaai uit een boom gehaald in de Nienoordshaven in Leek.

De Ara (papegaai) was uit zijn kooi in een restaurant in het centrum van Leek ontsnapt. De papegaai bleef in een hoge boom zitten en kwam er niet meer uit.





De brandweer van de Stad Groningen kwam met een hoogwerker ter plaatse om de Ara uit de boom te halen. Een man, die de vogel kende, ging met de brandweer mee in het bakje om de Ara te vangen. Uiteindelijk is de papegaai niet gewond geraakt en veilig teruggeplaatst in zijn kooi.