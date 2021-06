27-06-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Veel belangstelling voor Queer Pride op Grote Markt

Groningen - De Queer Pride die zondagmiddag op de Grote Markt werd gehouden heeft veel mensen op de been gebracht. Naar schatting waren er ongeveer driehonderd demonstranten aanwezig.

Met de demonstratie wordt er gestreden voor de vrijheid van LGBTQIA+ mensen van over de hele wereld. Op de Grote Markt vonden er speeches en optredens plaats. De organisatie laat weten dat de Queer Pride gehouden wordt omdat men ontevreden is over de manier waarop veel Prides in het land georganiseerd worden.





Deze zijn namelijk vaak ten nadele van gemarginaliseerde groepen binnen de LGBTQIA+ gemeenschap zoals bijvoorbeeld transmensen en queer. Aan hen wil men een veiligere plek bieden. “We proberen een toegankelijke Pride te organiseren, waar iedereen zich welkom kan voelen, ongeacht hun vermogens”, aldus de organisatie.





De organisatie laat weten dat men zich bij de actie houdt aan de anderhalvemeterregel.





Met dank aan OOGTV.nl