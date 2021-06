27-06-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Suppen voor het goede doel door Groninger grachten

Groningen - Stand Up Paddling, oftewel suppen. Dat deden ongeveer vijftig mensen zondagmiddag door de Groningse grachten voor het goede doel.

De deelnemers moesten tussen 10:00 uur en 17:00 uur zoveel mogelijk rondes rondom de Groningse binnenstad suppen. Volgens de organisatie van het evenement "Stand Up 4 Kenia" zijn er ruim 800 sponsoren voor dit evenement.





De tweede goede doelen waarvoor de 50 deelnemers gingen suppen zijn "Kidscare Kenia" en "Kiva".





Kidscare Kenia is een organisatie die weeskinderen in Kenia een nieuw gezin willen geven bij bijvoorbeeld buren of dorpelingen. Ook zorgen zij ervoor dat die kinderen weer naar school kunnen gaan.





Het andere doel is de organisatie "Kiva". Deze organisatie verleend microkredieten aan kleine ondernemers door heel de wereld. Met deze kleine microkredieten kunnen bijvoorbeeld boeren een aantal koeien of zaden kopen, waarmee zij vervolgens een eigen bestaan kunnen opbouwen.





Doneren

Via de website www.stichtingmahalo.nl kunnen mensen een supper sponsoren en daarmee wordt geld opgehaald voor de twee goede doelen.