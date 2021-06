27-06-2021, 112Groningen.nl & Handhaving Groningen

Gestolen telefoon teruggevonden dankzij 'Find My Phone' App

Groningen - Dit weekend werden handhavers van de gemeente Groningen aangesproken door een dame op de Grote Markt in de binnenstad van Groningen.

De vrouw gaf aan dat zij vermoedelijk gerold was van haar telefoon. Via de 'Find My IPhone' app van een kennis kon de vrouw zien dat haar telefoon als laatst gezien was in een woning in een naastgelegen wijk.





De vrouw heeft geprobeerd te bellen naar haar telefoon, maar de oproepen werden steeds weggedrukt. Na enige tijd zag zij dat de telefoon uitgeschakeld werd en niet meer in de lucht was.





Hierop hebben de handhavers contact gezocht met de politie. Samen met de politie zijn de handhavers vervolgens naar de desbetreffende woning gegaan. Toen de politieagenten aan-belden bij de woning, kon de aanwezige gelijk de telefoon van de meldster aan de politie overhandigen.





Vanwege gebrek aan juridische gronden kon er geen aanhouding worden verricht. Gelukkig had de meldster haar telefoon snel weer terug.