27-06-2021, Archieffoto's - 112Groningen.nl

Onderlinge jeugdbrandweerwedstrijden in Stadskanaal

Stadskanaal - Gisteren, zaterdag 26 juni 2021, waren er in Stadskanaal onderlinge jeugdbrandweerwedstrijden voor diverse ploegen uit de provincie Groningen.

De wedstrijden vonden plaats in en om een brandbeveiligingsbedrijf in Stadskanaal. Dit was oude brandweerkazerne van Stadskanaal. Voor de deelnemende ploegen waren er twee scenario’s in scène gezet.





Scenario aspiranten

Voor de aspiranten lage- en hoge druk was er een brand in een leslokaal met een doorslag naar boven gesimuleerd. Aan de leden van de jeugdbrandweer was het de taak om de brand onder controle te krijgen en uiteindelijk het sein brand meester te geven.





Scenario junioren

Voor de junioren werd er een brand in een ruimte gesimuleerd. Bij de brand was er doorslag via een deur naar de naastgelegen ruimte. Ook de junioren moesten de brand onder controle krijgen en de klus klaren.





Uitslagen

Aspiranten-HD:

• 1e plaats Hoogezand

• 2e plaats Delfzijl





Aspiranten-LD:

• 1e plaats Hoogezand

• 2e Westerkwartier

• 3e Franeker

• 4e Zuid-Grunn

• 5e Oldamb





Junioren-LD:

• 1e plaats Hoogezand

• 2e Delfzijl

• 3e Westerkwartier

• 4e Oldambt