33-jarige Scheemder met pistool aangehouden in uitgaansgebied van Winschoten

Winschoten - Zaterdagavond heeft de politie een 33-jarige man uit Scheemda aangehouden in het centrum van Winschoten.

Door omstanders was rond negen uur gezien dat een man in het uitgaansgebied van Winschoten een pistool bij zich had. Omstanders hebben meteen de politie ingeschakeld die met een groot aantal eenheden ter plaatse kwam. Ook een Ondersteuningsgroep (OG) van de politie werd opgeroepen voor dit incident.





Het wapen werd al vrij snel na de melding door politieagenten gevonden naast een pand aan de Beertsterstraat, vermoedelijk heeft de verdachte daar het wapen gedumpt.





De verdachte werd een half uur later, even na half tien, in de Torenstraat aangehouden. Een woordvoerder van de politie kon zondagochtend niet bevestigen of de verdachte ook daadwerkelijk door de ondersteuningsgroep van de politie is aangehouden. De 33-jarige man uit Scheemda werd ingesloten op het politiebureau. Zondag werd de man verhoord door de recherche in deze zaak.









Onschuldige man alsnog aangehouden

In eerste instantie werd gelijk na de melding een man aangehouden die aan het signalement voldeed. Deze man bleek na onderzoek onschuldig te zijn en werd meteen vrijgelaten.





De persoon in kwestie kwam daarna in het centrum van Winschoten verhaal halen bij politieagenten. Hierbij gedroeg de man zich intimiderend en wilde niet weggaan. Hij werd uiteindelijk ook aangehouden door de politie.